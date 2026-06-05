Президент России Владимир Путин заявил о сохраняющемся давлении на Россию извне в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

«Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с этим стало шире пространство для манёвра. Появились новые партнёрства, финансовые и технологические решения — мы осваиваем более перспективные рынки», — сказал он.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Панкин сообщил, что США намерены наращивать давление на Россию.