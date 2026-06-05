Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, состоится ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Москва не ожидает такой визит в ближайшее время — об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.

«Нет, не ожидается», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на этой неделе он несколько раз разговаривал с Уиткоффом и Кушнером.