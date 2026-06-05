Кремль анонсировал ответ Путина на письмо Зеленского

Президент России Владимир Путин даст оценку письму украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков рекомендовал дождаться выступления Путина по этому поводу.

Захарова анонсировала ответ на письмо Зеленского

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.