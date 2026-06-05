Захарова выразила соболезнования Баку из-за гибели моряков в Азовском море

Российская сторона выражает искренние соболезнования родным и близким азербайджанских моряков, которые погибли в результате ночной атаки беспилотников на грузовые суда в акватории Азовского моря. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на сайте российского дипломатического ведомства.

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Как ранее сообщалось, жертвами удара дронов Вооружённых сил Украины стали пять граждан Азербайджана, ещё трое пострадали. Выживших моряков подобрали экипажи трёх российских судов, находившихся неподалёку от места трагедии. К утру всех спасённых доставили в порт Ейска.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, удары по судам нанесли украинские беспилотники. Этот факт, по словам Захаровой, вновь подтверждает террористическую природу киевского режима, который всё чаще выбирает мишени среди гражданского населения и объектов мирной инфраструктуры.

Дипломат также уточнила, что МИД России находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и внешнеполитическим ведомством Азербайджанской Республики. Российская сторона, по её словам, окажет партнёрам всё необходимое содействие в получении информации об обстоятельствах произошедшего, а также в обеспечении консульского доступа к гражданам Азербайджана.

Трагедия произошла в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря. Два грузовых судна — «Натра» (шла под флагом Белиза) и «Циркон» (флаг Палау) — следовали из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. На борту первого находилось 12 человек, на борту второго — 14. Все моряки являлись гражданами Азербайджана и были наняты в частном порядке, не имея отношения к азербайджанскому государству.

МИД Азербайджана подтвердил гибель своих граждан из-за украинской атаки

По данным азербайджанских источников, каждое судно получило по четыре попадания беспилотников. На «Натре» два человека погибли, пожар потушили силами экипажа. На «Цирконе» погибли три моряка, судно догорало, экипаж покинул борт на спасательных шлюпках. Для буксировки повреждённой «Натры» выдвинулись два буксира.

Акватория Азовского моря в последние месяцы неоднократно становилась зоной боевых действий. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинских беспилотников на гражданские и инфраструктурные объекты. В МИД РФ произошедшее назвали очередным подтверждением «террористической сущности киевского режима». Официальной реакции со стороны Украины на данный момент не поступало.