Посольство РФ: попытки "привязать" взрыв БПЛА в Румынии к России лишены оснований

Посольство РФ в Румынии заявило, что попытки возложить ответственность за взрыв БПЛА в порту Констанцы на Россию лишены малейших оснований. Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном российской дипломатической миссией.

"Ввиду намеренно неполной информации, распространенной Министерством национальной обороны Румынии относительно морского дрона, взорвавшегося в порту города Констанца, а также о трех других аналогичных дронах, дрейфующих в сторону румынских территориальных вод, посольство России в Румынии доводит до сведения румынской общественности, что речь идет об украинских морских беспилотных аппаратах, используемых киевским режимом для осуществления террористических актов против гражданских морских судов и создания угроз для безопасности судоходства в Черном море, - указывается в нем. - Любые попытки прямо или косвенно "привязать" эти дроны к России и возложить на нее ответственность за данный инцидент лишены малейших оснований".

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что в акватории румынского гражданского порта Констанцы самопроизвольно взорвался морской беспилотник, жертв не было. Военное ведомство не указало происхождения БПЛА, однако уточнило, что он "не является частью техники румынской армии и не был задействован в учениях, организованных недавно Минобороны в Черноморском регионе". Морской дрон, добавило Минобороны, "относится к типу БПЛА, применяемых в войне на Украине".