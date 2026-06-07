Санкции против России усугубили процесс деиндустриализации Германии. Такое мнение высказал депутат бундестага от оппозиционной партии АдГ Штеффен Котре.

По его словам, рост цен на энергоносители в стране связан как с энергетической политикой властей, так и с прекращением поставок энергоресурсов из России.

«С 2018 года мы потеряли около 15% промышленного производства. Это катастрофическая тенденция», — заявил Котре РИА Новости.

Депутат также выразил мнение, что санкции дополнительно ухудшают положение немецких компаний и приводят к убыткам для бизнеса.

Ранее Котре заявил, что компании ФРГ хотели бы вести бизнес в России, однако сделать это им не позволяет давление со стороны США.