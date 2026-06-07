Депутат Котре: санкции против России ускорили деиндустриализацию Германии
Санкции против России усугубили процесс деиндустриализации Германии. Такое мнение высказал депутат бундестага от оппозиционной партии АдГ Штеффен Котре.
По его словам, рост цен на энергоносители в стране связан как с энергетической политикой властей, так и с прекращением поставок энергоресурсов из России.
«С 2018 года мы потеряли около 15% промышленного производства. Это катастрофическая тенденция», — заявил Котре РИА Новости.
Депутат также выразил мнение, что санкции дополнительно ухудшают положение немецких компаний и приводят к убыткам для бизнеса.
Ранее Котре заявил, что компании ФРГ хотели бы вести бизнес в России, однако сделать это им не позволяет давление со стороны США.