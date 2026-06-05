Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения уже давно не участвует в работе ОДКБ.

«Армения не участвует де-факто в работе ОДКБ уже достаточно длительное время. Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье», — сказал он в интервью «Известиям».

По мнению Пескова, ориентация на ЕАЭС для Армении более выгодна, чем на Европу.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ.