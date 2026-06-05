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Вашингтон идет ва-банк: Россию хотят прогнуть по Украине

Московский Комсомолец

США планируют усилить давление на Россию через введение новых санкций, чтобы добиться более выгодных позиций на будущих переговорах по урегулированию конфликта.

Вашингтон идет ва-банк: Россию хотят прогнуть по Украине
© Московский Комсомолец

Об этом в беседе с изданием News.ru сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Они заявляют: “Мы ограничения генерируем, чтобы усилить давление на Россию, и она была более сговорчивой”», — пояснил Блохин.

По мнению эксперта, нынешняя администрация президента США Дональда Трампа пытается маневрировать между требованиями американских элит и необходимостью сохранять каналы связи с Москвой. При этом эксперт назвал предложенный объем финансирования помощи Украине в размере 400 млн долларов незначительным для ведения полноценных боевых действий.

«Мы понимаем, что 400 млн долларов — это мизер. Конфликт с Россией на них не выиграешь. Очевидно, что перед переговорами каждый пытается усилить свою позицию. Украина — атаками на РФ, русофобски настроенные американцы — этими санкциями», — отметил политолог.

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Блохин подчеркнул, что принятие законопроекта, который ранее поддержала Палата представителей конгресса, остается под вопросом. Документ еще должен пройти одобрение в обеих палатах, а президент США обладает правом вето, что оставляет пространство для политических маневров.

«При этом надо понимать, что это только законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Во-первых, он должен быть полностью принят конгрессом, обеими палатами. Кроме того, на любой законопроект Трамп может наложить свое президентское вето, то есть заблокировать. Понятно, что здесь все-таки есть свобода маневров. Сейчас сама возможность принятия данного законопроекта — это тоже элемент давления», — заключил Блохин.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Законопроект поддержали 226 членов нижней палаты конгресса, включая 18 республиканцев и 207 демократов.