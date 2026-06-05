Вашингтон идет ва-банк: Россию хотят прогнуть по Украине
США планируют усилить давление на Россию через введение новых санкций, чтобы добиться более выгодных позиций на будущих переговорах по урегулированию конфликта.
Об этом в беседе с изданием News.ru сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Они заявляют: “Мы ограничения генерируем, чтобы усилить давление на Россию, и она была более сговорчивой”», — пояснил Блохин.
По мнению эксперта, нынешняя администрация президента США Дональда Трампа пытается маневрировать между требованиями американских элит и необходимостью сохранять каналы связи с Москвой. При этом эксперт назвал предложенный объем финансирования помощи Украине в размере 400 млн долларов незначительным для ведения полноценных боевых действий.
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Блохин подчеркнул, что принятие законопроекта, который ранее поддержала Палата представителей конгресса, остается под вопросом. Документ еще должен пройти одобрение в обеих палатах, а президент США обладает правом вето, что оставляет пространство для политических маневров.
«При этом надо понимать, что это только законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Во-первых, он должен быть полностью принят конгрессом, обеими палатами. Кроме того, на любой законопроект Трамп может наложить свое президентское вето, то есть заблокировать. Понятно, что здесь все-таки есть свобода маневров. Сейчас сама возможность принятия данного законопроекта — это тоже элемент давления», — заключил Блохин.
Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Законопроект поддержали 226 членов нижней палаты конгресса, включая 18 республиканцев и 207 демократов.