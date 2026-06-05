Киевский клоун Зеленский вчера неожиданно написал открытое письмо Владимиру Путину. Главарь киевских террористов исказил почти все факты. Именитый эрудит и уроженец Одессы Анатолий Вассерман это письмо читал.

О том, из-за чего кровавый клоун внезапно обратился к Путину и чего ждать после этого письма, Анатолий Александрович рассказал корреспондентам «МК».

- Письмо я читал, - говорит Анатолий Александрович. – Оно не имеет отношения к реальным фактам. Например, потери наших войск в несколько раз завышены, украинских – в несколько раз занижены. Кроме того, там нет главной причины, из-за которых Россия вынуждена была начать спецоперацию. Делается вид, что все это происходит исключительно по желанию самого Путина. Я полагаю, что именно поэтому вряд ли есть смысл разбираться в содержании письма.

- А причина его появления, на мой взгляд, вполне очевидна, - говорит Вассерман. – Украина, конечно, еще дышит, но уже на ладан. И поэтому Зеленский цепляется за любую гнилую соломинку, как и положено утопающим.

Вассерман говорит, что на подобные письма не стоит обращать внимания. России нужно действовать, пока не добьется всех поставленных изначально целей.

- Нам нужно продолжать СВО до полного уничтожения террористической организации под названием «Украина», - уверен Вассерман. - Другого выхода у нас нет. С террористами в принципе невозможно договариваться ни о чем, кроме того, кто из них хочет погибнуть немедленно, а кто все еще надеется дойти до суда.

- Нам необходимо ликвидировать всю эту террористическую организацию полностью, - продолжает Вассерман. - То есть выйти на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Также нам необходимо, по крайней мере, самим официально признать польскую фальшивку «Украина - не Россия» призывом к террору и, желательно, добиться, чтобы, если не все мировое сообщество, то хотя бы вменяемая его часть, тоже это признала. Это должно случиться, а необходимость рано или поздно находит себе возможность.

Путину доложили о письме Зеленского

Эрудит уверен: все поставленные в начале СВО цели будут выполнены. В этом Вассерман не сомневается.