Модератором пленарного заседания ПМЭФ с Путиным станет журналистка India Today

Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) станет журналистка India Today Гита Мохан. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эти сообщения.

Мохан специализируется на внешней политике Индии. Она также выступила соавтором книги «Хамид: история моего плена, выживания и обретения свободы», посвященной истории заключения и освобождения индийца Хамида Ансари из плена в Пакистане, сообщается в публикации.

Песков 3 июня заявил, что Путин продолжает готовиться к своему выступлению на пленарке ПМЭФ-2026. По его словам, главная часть выступления главы государства на будет посвящена экономике, однако президент также затронет вопросы, связанные с политикой.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум ежегодно становится главной деловой площадкой страны. Он собирает представителей власти, бизнеса, науки, стартапы и международные делегации.