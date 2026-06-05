Песков заявил, что США придерживаются тенденции Байдена по украинскому конфликту
США продолжают курс на втягивание в украинский конфликт, начатый ещё при Джо Байдене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
По его словам, позиция Белого дома остаётся противоречивой. С одной стороны, госсекретарь Марко Рубио недавно прямо сказал, что Вашингтон поддерживает только Украину и продолжает поставки оружия. С другой — администрация Дональда Трампа демонстрирует готовность к посредничеству.
Ранее он уже говорил, что, несмотря на противоречия, Москва видит искреннее желание Трампа и части его команды помочь в урегулировании.