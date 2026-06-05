Раскрыты причины изменения позиции Берлина по переговорам с Москвой

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером прокомментировал информацию о подготовке Берлина к переговорам с Москвой. По мнению эксперта, за кулисами дипломатических маневров ФРГ кроется не только стремление подтвердить лидерство в Европе, но и прагматичный экономический интерес, вызванный колоссальными издержками от продолжения украинского конфликта.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что ведомство федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца уже несколько недель ведет непубличную подготовку к возможным переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По данным журналистов, консультации проходят в рамках «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания) с привлечением Италии и Польши, а сам переговорный процесс видится Берлину в четырехстороннем формате: Европа, Украина, Россия и США. На этом фоне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выступил с официальным призывом к российскому президенту Владимиру Путину начать мирный диалог, отдельно подчеркнув, что Берлин и Евросоюз должны быть полноценными участниками этого процесса.

Германия претендует на роль лидера Объединенной Европы наряду с Францией, и здесь присутствует даже определенная конкуренция за дипломатическую инициативу. Берлин готовит почву для диалога, поскольку считает, что сейчас открывается окно возможностей. Любые конфликты заканчиваются тремя способами: либо сокрушительной победой одной из сторон, либо вмешательством третьей, заведомо более сильной силы, либо когда участники приходят к выводу, что дальнейшие потери становятся бессмысленными. Сейчас, когда рассчитывать на тотальное поражение или капитуляцию одной из сторон не приходится, встает вопрос: стоят ли текущие издержки того, чтобы продолжать противостояние еще долгие годы? Извлеченный опыт подводит участников к поиску решений. Очевидно, что Берлин в любом случае продолжит поддерживать Украину и не собирается ее сдавать, однако текущая позиция европейцев "ничего без Украины" уже формируется с учетом готовности искать жизнеспособные компромиссы. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

В качестве ключевых причин изменения риторики немецких властей политолог выделил как внутриполитическое давление в самой Германии, так и серьезные проблемы в национальной экономике. Калачев подчеркнул, что для немецкой промышленности скорейшее завершение конфликта является критически важным фактором возвращения глобальной конкурентоспособности.

«Для готовности Германии к переговорам с Москвой есть весомые внутриполитические причины. Христианские демократы и канцлер Фридрих Мерц сейчас находятся под определенным давлением со стороны оппонентов — как "Альтернативы для Германии", так и социал-демократов, которые активно выступают за дипломатическое урегулирование. Прямой контакт с Россией становится для немецких властей политически необходимым. Кроме того, у Германии есть серьезные экономические проблемы и потери, напрямую связанные с разрывом прежних связей. Для Берлина прекращение вооруженного конфликта — это стратегическая возможность перезагрузить отношения с Москвой. В перспективе это может позволить вернуть российские энергоносители на германский рынок и вернуть немецкой промышленности те ключевые конкурентные преимущества, которые она имела ранее. В восстановлении стабильности сейчас, по сути, заинтересованы все стороны, поэтому главным вектором дальнейшего процесса становится готовность к взаимному диалогу и поиску точек соприкосновения».

Ранее в Германии оценили возможность восстановления сотрудничества с Россией в энергетике.