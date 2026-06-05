Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал недавнее открытое письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, охарактеризовав его как сигнал к началу масштабной дестабилизации страны. По мнению военкора, за «мирной» риторикой скрывается целенаправленная атака на российское общество.

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«В этом послании легко читается его истинный адресат. Зеленский обращается не к Путину. На самом деле он не ищет встречи с ним. Потому что объекту не давали команду на поиск мирного решения. Европейскому субъекту, который управляемый им, нужна изматывающая Россию война», — написал Коц в мессенджере "Макс".

Коц подчеркнул, что украинский лидер перешел к прямым угрозам в адрес гражданского населения России, пытаясь спровоцировать внутренний социальный взрыв через экономическое давление и страх.

«Мы видим, что параллельно воздействию на экономику Запад через Зеленского дал старт кампании по раскачке российского общества. “Россиянам не нравится война”, — говорит Зеленский. Открою тайну, война в принципе не может никому нравиться. Ни россиянам, ни украинцам, ни мирным, ни военным. Но Москва не раз показывала готовность к компромиссу, а Киев — упоротое нежелание договариваться. Что, собственно, и продемонстрировал своим письмом украинский фюрер. Оно скорее напоминает не мирную инициативу, а его известное соло на рояле. Такое же глупое и безвкусное», — подытожил Коц.

Автор также напомнил об истории конфликта, отметив избирательность памяти украинского лидера в вопросах обстрелов Донбасса, энергетических блокад Крыма и событий в Одессе и Мариуполе, назвав его действия попыткой переписать прошлое для реализации агрессивных планов по дестабилизации внутренней обстановки в стране.