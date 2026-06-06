Медведев резко высказался о «наложившем в штаны» Пашиняне

«Наложивший в штаны» премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается избавиться от конкурентов на выборах, чтобы обеспечить себе победу. Резкое высказывание в его адрес допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

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«Пашинян наложил в штаны и теперь пытается снять всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, нельзя считать легитимными», — написал он на английском языке.

По его словам, подобных вещей не прощают «даже Вашингтон и Брюссель».

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