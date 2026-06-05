Накануне в Петербурге Владимир Путин провел традиционную встречу с главами ведущих мировых информационных агентств. Президент ответил на широкий круг вопросов. Журналистов интересовал не только украинский конфликт, но и отношения с Европой, внутриполитическая ситуация в нашей стране, а также состояние отечественной экономики. И сегодня заявления российского лидера цитируют многие зарубежные издания.

Интервью Владимира Путина иностранным агентствам, ожидаемо, в фокусе внимания многих мировых изданий. Главная тема, конечно, украинский вопрос. Российского президента цитирует агентство "Блумберг". Москва никогда не отказывалась садиться за стол переговоров. Это Киев и его западные кураторы тянут время, придумывая отговорки:

"Путин подтвердил, что на саммите в Анкоридже в августе прошлого года он достиг соглашения с президентом Трампом о том, что он назвал компромиссным мирным соглашением. Государства ЕС могли бы сыграть роль в прекращении войны "не путем поставок оружия, а путем попытки убедить киевские власти согласиться на компромиссы, о которых мы говорим".

Вместо того, чтобы думать о мире, Украина устраивает пышные похороны нацистским преступникам. И никакого общественного порицания. При этом Владимир Путин подчёркивает: Россия с каждым днём на фронте продвигается вперед и необходимости приостанавливать боевые действия, чтобы начать переговоры, нет. Немецкое агентство DPA волнует: а какую роль может сыграть Германия в решении украинского кризиса. И кто способен взять на себя посреднические функции. На этот вопрос президент накануне отвечал журналисту из ФРГ. Пришлось даже перейти на немецкий.

Президента цитирует и американское агентство Associated Press, чей представитель накануне так же задавал вопросы российскому президенту. Европейцам пора отбросить колониальный подход и начать разговаривать с Россией как с равным партнёром, а не бросаться обвинениями.

Газета New York Times, к примеру, обращает внимание на то, что Запад хоть и пытался изолировать Россию, но, судя по количеству иностранцев, приехавших в этом году в Петербург, не очень-то получилось:

"Выступление господина Родни Мимса-Кука, председателя комиссии по изящным искусствам США, было посвящено тому, как Россия и Соединённые Штаты могли бы участвовать в совместных культурных проектах, несмотря на политический тупик. Его присутствие в Санкт-Петербурге, по-видимому, стало новостью для госсекретаря Марко Рубио, который заявил в Вашингтоне, что знаком с мероприятием, но не знает о присутствии там какой-либо американской делегации".

Европейские политики тоже следили за интервью российского лидера. Немецкий телеканал Ntv цитирует министра иностранных дел Йоханна Вадефуля: пришло время сесть за стол переговоров:

"Возможность скорого вступления Германии в переговоры с Россией до сих пор существовала только в виде слухов и намёков. Долгое время Фридрих Мерц не видел в этом смысла. Но теперь канцелярия канцлера готовится к переговорам с Москвой. Окно для переговоров между европейской стороной и Россией медленно открывается".

И если верить немецким журналистам, обсуждения формата возможных переговоров с Москвой может произойти уже в ближайшие несколько дней.