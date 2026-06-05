Песков: возобновление переговоров по Украине зависит от киевского режима

В Кремле надеются, что пауза в контрактах будет нарушена, заявил пресс-секретарь президента России. Москва продолжает общение с американцами по имеющимся каналам. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Известия». По его словам, несмотря на все противоречия в заявлениях Белого дома, у Дональда Трампа и некоторых членов его команды есть искреннее желание мира на Украине. Он отметил, что руководство России высоко ценит миссию добрых услуг США по урегулированию на Украине и признательно за эти действия.

Вместе с тем, как указал официальный представитель Кремля, «очаровываться нужно не Соединёнными Штатами, а своими национальными интересами». Песков подчеркнул, что Вашингтон отчасти продолжает начатую при прежнем президенте Джо Байдене тенденцию втягивания в украинский конфликт.

Пресс-секретарь президента добавил, что тема открытого письма Владимира Зеленского так или иначе будет фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ с участием Владимира Путина.