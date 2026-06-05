Песков заявил, что Россия не имеет официальных каналов общения с Украиной

Москва не имеет официальных каналов общения с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о передаче открытого письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину.

«У нас нет официальных каналов с Украиной», — цитирует Пескова РИА Новости.

Также в ходе общения с журналистами представитель Кремля сообщил, что Путина проинформировали о письме Зеленского.