Россия не пойдет на переговоры с Киевом без условий полной капитуляции Украины.

С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя последние публичные инициативы Владимира Зеленского.

«Зеленскому не раз уже было сказано: если у него есть какие-то предложения, его всегда ждут в Москве и готовы гарантировать безопасность. Все, что он устраивает сейчас вокруг мирных переговоров, — это обыкновенная профанация», — заявил Журавлев в беседе с изданием News.ru.

По словам парламентария, действия украинского лидера не имеют отношения к реальному урегулированию.

«Он выставляет их, чтобы продемонстрировать всему миру стремление к завершению конфликта, а Россия якобы никак не желает его заканчивать. Зеленский может писать открытые письма, записывать слезливые видеообращения, хоть колесом ходить — единственное, на что Москва согласилась бы немедленно, — полная и безоговорочная капитуляция Украины», — подчеркнул депутат.

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Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник также подверг критике стремление Зеленского выступить инициатором мира. По мнению парламентария, украинский лидер лишь имитирует деятельность, пытаясь выиграть время в условиях наступления российских войск, а любые попытки диалога в текущих реалиях выглядят как несерьезная игра на публику.