Лавров заявил о «замкнутом круге» в диалоге с США по Украине

Диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта идет по замкнутому кругу. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Дипломат отметил, что ключевые параметры окончания конфликта определили еще в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но с тех пор прогресса не наблюдается.

— Урегулирование вопроса Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим, — заявил Лавров в интервью «Известиям».

Также пресс-секретарь Дмитрий Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа летом 2026 года: по его словам, она «либо будет, либо не будет».

Ранее Путин заявил, что Россия по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные во время российско-американского саммита в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на них согласилась украинская сторона.

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в свою очередь добавил, что под «духом Анкориджа» Кремль подразумевает атмосферу доверия, которая возникла тогда между двумя президентами.