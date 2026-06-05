В Кремле оценили вероятность встречи Трампа и Путина этим летом

Вероятность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в 50%, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет», – заявил представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможности организации саммита лидеров двух стран в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Дмитрий Песков допустил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

В апреле лидеры двух стран провели телефонный разговор в дружественной атмосфере.

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