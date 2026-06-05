Чиновник в Волгограде проработал 142 дня за семь лет

В Волгограде судят замглавы Новониколаевского района Сергея Белова, который проработал за семь лет 142 дня. Об этом в пятницу, 5 июня, пишет Baza.

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По данным источника, чиновник честно признался, что в свободное время работал юристом, а позже решил полностью уйти в эту сферу и уволился с госслужбы. Однако спустя несколько месяцев к Белову пришли с обысками и задержали.

На допросе следователи заявили, что во время госслужбы чиновник якобы обманывал районную администрацию, так как в рабочее время постоянно был в разъездах по своим частным юридическим подработкам. При этом за семь лет работы он получил около 5,2 миллиона рублей, за что ему вменяют мошенничество в крупном размере. Утверждается, что доказательством послужили биллинги телефона Белова, который в администрации за все это время побывал всего 142 дня.

Сам чиновник не понимает, на чем основаны подобные выводы. По его словам, администрация была им довольна, а главы называли его работу «безупречной». Белов добавил, что его должность с самого начала предполагала разъездной характер, и он отлучался исключительно по рабочим вопросам. По его словам, все выезды он согласовывал с руководством и добросовестном исполнял обязанности, уточняется в публикации.

До этого главу Министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве. У чиновника нашли недвижимость на один миллиард рублей.

Также Тверской суд столицы отправил под домашний арест первого заместителя главы поселка Звездный городок в Подмосковье Сергея Мишанина.