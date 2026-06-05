В России ответили на обвинения со стороны Молдавии

Кишинев бездоказательно обвиняет Москву в повреждении линий электропередачи (ЛЭП). Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Еще ни одного раза за все время моего полуторагодичного пребывания в Республике Молдова не было получено ни одного факта, подтверждающего российское происхождение вот этих повреждений так называемых», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что доводы Кишинева ограничиваются «мутными фотографиями» и политизированными заявлениями, преследующими цель ухудшить отношения между Россией и Молдавией.

Озеров также назвал условие вывода миротворцев из Приднестровья. По его словам, это может произойти, если решение примут на переговорах в формате «5+2».