В России назвали условие вывода миротворцев из Приднестровья
Российские миротворцы могут покинуть Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в случае принятия соответствующего решения на переговорах в формате «5+2». Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, передает РИА Новости.
Ранее призыв вывести миротворцев из Приднестровья комментировал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, для вывода российских войск из ПМР нужны подвижки в урегулировании кризиса.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон называл главное условие для урегулирования конфликта в Приднестровье. Он выразил мнение, что сначала должен завершиться конфликт на Украине.