В России назвали условие вывода миротворцев из Приднестровья

Российские миротворцы могут покинуть Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в случае принятия соответствующего решения на переговорах в формате «5+2». Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров», — объяснил Озеров.

Ранее призыв вывести миротворцев из Приднестровья комментировал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, для вывода российских войск из ПМР нужны подвижки в урегулировании кризиса.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон называл главное условие для урегулирования конфликта в Приднестровье. Он выразил мнение, что сначала должен завершиться конфликт на Украине.