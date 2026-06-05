Лавров оценил итоги года после переговоров по Украине на Аляске

Россия не видит прогресса в урегулировании украинского конфликта спустя почти год после саммита в Анкоридже, где обсуждались предложения США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, российское руководство приняло американские предложения, обсуждавшиеся на встрече в августе прошлого года. Однако за прошедшее время Москва не увидела ни продвижения в реализации этих инициатив, ни попыток убедить Киев согласиться с ними.

Лавров также обратил внимание на сохранение санкционного давления. Он отметил, что продолжают действовать ограничения, введенные при администрации бывшего президента США Джо Байдена, а также появились новые санкции, принятые уже при нынешней американской администрации.

Кроме того, министр заявил, что Пентагон продолжает поддерживать проекты, связанные с обеспечением безопасности Украины. По его словам, в бюджете американского военного ведомства предусмотрены расходы на эти цели до 2029 года.

Глава МИД РФ сообщил, что представители США в ходе контактов говорят о необходимости урегулирования украинского кризиса. При этом Москва исходит из того, что предложения, обсуждавшиеся в Анкоридже, были ею приняты, а Соединенные Штаты выступали посредником в этом процессе.

По мнению Лаврова, после согласия российской стороны на предложенный вариант Вашингтон не предпринял шагов для продвижения этих договоренностей и не оказал давления на Киев с целью их реализации.