Германия провалилась на выборах членов Совета Безопасности ООН, так как странам хватило бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала публикацию о том, что глава немецкого правительства Фридрих Мерц признал поражение своей страны на выборах членов Совбеза ООН на период с 2027 по 2028 год.

«Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит <...> Бербок. Решили больше не рисковать», — отметила Захарова.

3 июня состоялось заседание ГА ООН, на котором избирались новые непостоянные члены Совета Безопасности на 2027–2028 годы. Участники встречи в соответствии с квотой должны были выбрать два государства от Западной Европы и по одному от Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге в новый состав СБ вошли Португалия, Австрия, Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго.

Германия проиграла на выборах в Совет безопасности ООН

Избрать пятого непостоянного члена не удалось: на место претендовали Киргизия и Филиппины, однако ни одна из стран не набрала нужного количества голосов. В связи с этим выборы продолжатся.