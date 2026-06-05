Путин рассказал, что именно интересует Россию в ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что при оценке ситуации вокруг Украины Москва ориентируется прежде всего на реальное положение дел, а не на мнения зарубежных политиков. Об этом глава государства сказал на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

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Поводом для комментария стал вопрос журналиста Associated Press, который упомянул негативную оценку ситуации на фронте, ранее озвученную государственным секретарем США Марко Рубио.

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Отвечая на вопрос, Путин отметил, что высказывания американских официальных лиц представляют интерес для России, однако ключевое значение имеют не оценки, а фактическая обстановка.

По словам президента, если речь идет об украинском конфликте, российская сторона исходит из реальной ситуации на данном направлении. Глава государства подчеркнул, что именно она является главным ориентиром при принятии решений и оценке происходящих событий.