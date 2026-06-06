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В России заявили о нанесенном Германии «ударе под дых»

Lenta.ruиещё 1

Неизбрание Германии в состав непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН нанесло ей «удар по дых».

В России заявили о нанесенном Германии «ударе под дых»
© Лента.Ru

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

«Это такой был удар под дых Германии как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО», - Валентина Матвиенко председатель Совфеда.

По словам главы верхней палаты российского парламента, новость о том, что свою неудачу в Берлине связали с Россией, она восприняла с улыбкой.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал заявки ФРГ на выборах членов Совбеза ООН на период 2027-2028 годов.

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала четверых новых непостоянных членов СБ на двухлетний срок. Места достались Австрии, Португалии, Зимбабве и Тринидаду и Тобаго.