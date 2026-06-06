В России заявили о нанесенном Германии «ударе под дых»

Неизбрание Германии в состав непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН нанесло ей «удар по дых».

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

«Это такой был удар под дых Германии как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО», - Валентина Матвиенко председатель Совфеда.

По словам главы верхней палаты российского парламента, новость о том, что свою неудачу в Берлине связали с Россией, она восприняла с улыбкой.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал заявки ФРГ на выборах членов Совбеза ООН на период 2027-2028 годов.

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала четверых новых непостоянных членов СБ на двухлетний срок. Места достались Австрии, Португалии, Зимбабве и Тринидаду и Тобаго.