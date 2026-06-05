Действия киевских властей и поддерживающих их западных стран нанесли серьезный ущерб культуре и населению Украины, это геноцид, на который нужно раскрыть глаза. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это чудовищное явление современного мира — то, что творят с гражданами Украины и на самом деле с этническими украинцами те, кто называет себя киевским режимом и, конечно, его западные спонсоры», — подчеркнула она.

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Дипломат заявила, что считает происходящее геноцидом, поскольку, по ее мнению, страдает население Украины, а также стирается историческое наследие страны. Она отметила, что вместе с противоречивыми страницами прошлого из общественной памяти, как ей представляется, пытаются исключить и значимые достижения, культурные ценности и достойные страницы украинской истории.

Ранее Захарова заявила, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористов времен обеих чеченских войн одинаковый почерк.