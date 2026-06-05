Путин разрешил журналисту из ФРГ не отвечать на вопрос о подготовке к войне с РФ

Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств позволил журналисту из Германии не отвечать на провокационный вопрос модератора.

Российский лидер "выручил" главу новостной службы агентства DPA Мартина Романчика, которому был задан по поводу активной милитаризации ФРГ в последнее время.

"Вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне? Это правда? Или это нам так кажется?", - поинтересовался модератор встречи Андрей Кудряшов.

Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

"Вы можете не отвечать", - сказал Путин сотруднику СМИ (цитата по ТАСС).

Напомним, глава государства 4 июня побеседовал с руководителями информационных агентств, приехавших на международный экономический форум в Санкт-Петербург со всего мира.