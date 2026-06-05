$74.386.27

Путин разрешил журналисту из ФРГ не отвечать на вопрос о подготовке к войне с РФ

Российская Газета

Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств позволил журналисту из Германии не отвечать на провокационный вопрос модератора.

Путин разрешил журналисту из ФРГ не отвечать на вопрос о подготовке к войне с РФ
© Global Look Press

Российский лидер "выручил" главу новостной службы агентства DPA Мартина Романчика, которому был задан по поводу активной милитаризации ФРГ в последнее время.

"Вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне? Это правда? Или это нам так кажется?", - поинтересовался модератор встречи Андрей Кудряшов.

Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

"Вы можете не отвечать", - сказал Путин сотруднику СМИ (цитата по ТАСС).

Напомним, глава государства 4 июня побеседовал с руководителями информационных агентств, приехавших на международный экономический форум в Санкт-Петербург со всего мира.