Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» выразил мнение, что Соединённые Штаты могут предпринять новые опасные шаги перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.

По словам главы российской дипломатии, он не исключает, что Вашингтон в стремлении доказать успешность действий республиканской администрации пойдёт на очередные весьма рискованные движения, что будет прискорбно.

Лавров объяснил, что получит Россия после выполнения задач СВО

Напомним, что ранее Лавров в том же интервью на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление позиций Российской Федерации на международной арене. Министр подчеркнул, что Россия будет делать всё возможное, чтобы на каждом этапе отстаивать свои национальные интересы на самых разных направлениях - финансовом, экономическом, транспортном, технологическом и, конечно же, на фронте специальной военной операции, поскольку от этого будет зависеть очень многое.

Ранее Трамп заявил, что США сделают остановку на Кубе по пути из Ирана.