Лавров объяснил, что получит Россия после выполнения задач СВО
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление позиций Российской Федерации на международной арене.
По словам министра, российская сторона будет делать всё возможное, чтобы на каждом конкретном этапе отстаивать свои национальные интересы на самых разных направлениях - финансовом, экономическом, транспортном, технологическом и, конечно же, на фронте специальной военной операции, поскольку от этого будет зависеть очень многое.
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Лавров выразил уверенность в том, что успешное достижение целей СВО приведёт к значительному усилению роли России в мире.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
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