Лавров объяснил, что получит Россия после выполнения задач СВО

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление позиций Российской Федерации на международной арене.

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По словам министра, российская сторона будет делать всё возможное, чтобы на каждом конкретном этапе отстаивать свои национальные интересы на самых разных направлениях - финансовом, экономическом, транспортном, технологическом и, конечно же, на фронте специальной военной операции, поскольку от этого будет зависеть очень многое.

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Лавров выразил уверенность в том, что успешное достижение целей СВО приведёт к значительному усилению роли России в мире.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.

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