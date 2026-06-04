Путин заявил, что для восстановления Украины нужны сотни миллиардов евро

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что европейские эксперты прекрасно осведомлены о том, какие средства потребуются для восстановления украинской экономики.

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По его словам, речь идёт о сотнях миллиардов евро. Российский лидер также прокомментировал инициативы, связанные с евроинтеграцией Украины. Ему известно о предложениях канцлера Германии относительно того, чтобы Украина стала ассоциированным членом Евросоюза.

Путин подчеркнул, что Россия в целом не против этого и такие вопросы её не касаются. Однако Москва выступает решительно против того, чтобы Европейский союз превращался в военный блок.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о давлении США на Индию по вопросам сотрудничества с РФ.