Путин рассмеялся после одного вопроса

Президент России Владимир Путин с юмором воспринял вопрос журналиста о том, что Москва якобы строит планы по нападению на Европу. Фрагмент встречи опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

По данным агентства, в четверг, 4 июня, в Константиновском дворце состоялась встреча Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств.

Один из участников встречи спросил президента о том, планирует ли Россия нападение на одну из стран НАТО.

«Каждому, кто думает об этом [гипотетическом нападении] нужно задать себе вопрос: «Зачем? Зачем это нужно?» — ответил со смехом Путин.

Путин цитатой Марка Твена ответил на вопрос об экономике России

Ранее российский лидер сообщил о самой забавной шутке, которую услышал за последние годы.

Путин уточнил, что западные СМИ упрекают президента США Дональда Трампа в том, что он толкает Европу в руки Москвы.

По его мнению, эти высказывания забавно коррелируют со словами глав государств и правительств западных стран о том, что Россия якобы повлияла на выборы в США.

«Если совместить это с более ранними заявлениями, что Россия якобы повлияла на выборы в США, то получится очень смешно: мы якобы повлияли на выборы американского президента, а он подарил нам Европу», — объяснил глава государства.

Президент резюмировал, что эти упреки можно назвать и шуткой, и полным бредом.