В Европе стыдливо не замечают перезахоронения нацистов на Украине с почестями, а дед главы киевского режима «в гробу переворачивается», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026 осудил перезахоронение националистов на Украине, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам главы государства, Европа стыдливо закрывает глаза на происходящее, и лишь Польша отреагировала на ситуацию весьма вяло.

«Все видели, но почти никто об этом не говорит: перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских», – подчеркнул президент.

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Он напомнил, что жертвами стали около миллиона ни в чем не повинных людей.

Российский лидер выразил возмущение тем, что останки коллаборационистов перезахоранивают как героев, сопровождая это салютом.

«И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся», – заявил президент Владимир Путин.

В мае останки лидера ОУН (признана экстремистской и террористической организация, запрещена в России) Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

МИД Израиля жестко осудил данное решение киевских властей.

Бывший президент Польши Лех Валенса из-за чествования националистов отказался поддерживать Владимира Зеленского.