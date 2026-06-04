Песков назвал главное в переговорах по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что главным в переговорах по Украине для России являются ее собственные национальные интересы.

«При всем уважении к Соединенным Штатам [Америки] и их добрым услугам для нас главное — наши национальные интересы», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о подписании соглашения с Украиной. Он подчеркнул, что Москва хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева.