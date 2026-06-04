Путин раскрыл, как Россия планирует применять «Орешник»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иностранными журналистами рассказал, что не исключает в дальнейшем полноформатное применение «Орешника». Запись беседы опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте.

Глава государства отметил, что российские военные испытывали большинство современных систем на полигонах. Он уточнил, что исключение в силу ряда причин было сделано только для «Орешника».

«Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», а последнее — это вообще», — пояснил Путин.

Путин открыл большую военную тайну после ударов «Орешником»

Президент уточнил, что удар был нанесен туда, «где было удобно посмотреть результаты». Он добавил, что это касается как Белой Церкви, так и района ДНР в периметре основного укрепрайона.

«У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все», — разъяснил российский лидер.

Путин заметил, что изучение результатов ударов позволит в дальнейшем принимать решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.