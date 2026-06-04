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Путин назвал создание Палестинского государства решением кризиса на Ближнем Востоке

Москва24

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал создание Палестинского государства решением конфликта на Ближнем Востоке.

Путин назвал решение кризиса на Ближнем Востоке
© РИА Новости

Кроме того, президент РФ назвал Египет одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке. Он также заявил, что ценит усилия египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси по урегулированию конфликта в ближневосточном регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. По его словам, на данный момент стороны еще согласовывают несколько оставшихся вопросов.

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По данным СМИ, проект соглашения между Ираном и США включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

Кроме того, США и Иран якобы договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Она также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

Глава Белого дома также выразил надежду, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" навсегда прекратят огонь после нынешней эскалации.