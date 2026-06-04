Кремль ответил на письмо Зеленского Путину

Владимир Зеленский может приехать в Москву в том случае, если желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в четверг, 4 июня, украинский лидер опубликовал в соцсетях открытое письмо Путину. В послании он отметил, что сторонам пришло время перейти к дипломатическому диалогу.

Зеленский также предложил ввести режим полного прекращения огня, провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех», устроить личную встречу лидеров в одной из нейтральных стран.

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«В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже», — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что если украинский лидер желает встретиться с президентом России, то может приехать в Москву.

Ранее сообщалось, что Зеленский неоднократно предлагал провести встречу с Путиным, обговорить детали мирной сделки. Российская сторона на его призывы неизменно отвечала согласием и приглашала политика в Москву.