Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума высказался о предложениях американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин оценил предложения Трампа по Украине и заявил, что они могут стать основой мира на Украине.

«Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, я уже об этом говорил, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей», — отметил он.

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При этом российский президент добавил, что инициативы Трампа требуют компромиссов у обеих стран.

Ранее Путин высказался о подписании соглашения с Украиной. Он подчеркнул, что Россия хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева.