Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня, заявил, что конституция страны позволяет ему баллотироваться на выборы главы государства в 2030 году, но отметил, что об этом «совсем рано говорить».

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— Только Господь знает, хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в данный момент даже не думает сейчас по теме переизбрания, поскольку необходимо решать стоящие перед страной вопросы, передает сайт Кремля.

29 марта журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых Владимир Путин во время юбилея режиссера Станислава Говорухина в 2016 году заявил, что Россия оказалась бы в надежных руках в случае, если бы на выборах президента в 2000 году победу одержал режиссер.

27 января 2025 года Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с переизбранием на пост лидера страны. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран и интеграция на евразийском пространстве будут продолжаться. По итогам выборов Лукашенко заручился поддержкой 86,82 процента избирателей.