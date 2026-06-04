Путин раскрыл, что сказал бы Зеленскому при личной встрече

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня, рассказал, что во время подписания мирного соглашения с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал бы «Слава Богу, что все закончилось».

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— Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава Богу, что все закончилось», — подчеркнул российский лидер во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста, передает сайт Кремля.

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12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским для переговоров в Москве в любой момент. Он уточнил, что встреча российского и украинского лидеров за пределами Москвы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования, а над этим нужно работать.

9 мая Владимир Путин рассказал, что вновь услышал от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что Владимир Зеленский готов провести личную встречу. Глава государства напомнил, что никогда не отказывался от этого.