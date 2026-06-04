Россия открыта к диалогу с Европой, но вести его готова только с теми политиками, которые доказали свою надежность и способны отстаивать интересы своих стран, а не диктат из-за океана. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих международных информационных агентств на полях ПМЭФ-2026.

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По словам президента, выбор конкретной фигуры для посредничества — это рабочий процесс, который должен проходить без лишнего шума.

«Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторяю еще раз, это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это же рабочий момент. Об этом можно поговорить тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне министерства иностранных дел или на уровне спецслужб», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что Москва никогда не уходила от контактов, однако инициатива должна исходить от самой Европы. В то время как официальные политические связи заморожены по воле Брюсселя, оперативные каналы общения между спецслужбами остаются рабочими.

"Да, наверное, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже", - сказал президент.

В качестве примера государственного деятеля, обладающего необходимым мужеством и достойного полного доверия, президент выделил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

«Он — немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас в Европе политиков с такими качествами», — сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что именно Шредер в свое время обеспечил энергобезопасность Германии, инициировав строительство «Северных потоков» и выстроив долгосрочные экономические связи между странами. По словам президента, такие лидеры — редкое исключение для современной европейской политики, переполненной бесхарактерными функционерами.