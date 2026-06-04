Путин назвал лучшего политика в Германии

Президент России Владимир Путин назвал лучшего, по его мнению, государственного деятеля Германии — он считает, что это бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. По мнению Путина, Шредер обладает собственной позицией, а также мужеством, чтобы ее отстаивать.

«Он — немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас в Европе политиков с такими качествами», — заявил Путин.

Ранее Путин назвал главную проблему ВСУ.