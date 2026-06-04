Путин: Россия не против евроассоциации Киева

Россия не против евроассоциации Украины, но против превращения Евросоюза в военный блок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
"Нам известно о предложениях канцлера Федеративной Республики [Германия Фридриха Мерца] о том, что Украина должна бы стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста", - сказал Путин.
"Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок", - подчеркнул он. По его словам, это вызывает озабоченность. "Но мы не против каких-то экономических интеграций, пожалуйста, ради бога", - сказал президент.