Путин: Россия не против евроассоциации Киева

Россия не против евроассоциации Украины, но против превращения Евросоюза в военный блок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"Нам известно о предложениях канцлера Федеративной Республики [Германия Фридриха Мерца] о том, что Украина должна бы стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста", - сказал Путин.