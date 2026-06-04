Путин предложил Киеву сделку

Россия подтверждает свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта, однако финальное решение зависит исключительно от согласия Киева на условия, выработанные в ходе встреч с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.

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«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже», — передает ТАСС слова российского лидера.

По словам президента, Москва сохраняет приверженность ранее достигнутым пониманиям, которые предполагали определенные компромиссы с обеих сторон. При этом глава государства дал понять, что военные цели России остаются неизменными. Отвечая на вопрос о возможном противоречии между взятием под полный контроль Донбасса и потенциальной сделкой, Путин отметил, что эти задачи гармонично дополняют друг друга.

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«Одно другого не исключает. Планы контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу», — пояснил президент.

Российская сторона уже сделала шаг навстречу, выразив готовность реализовать оговоренные в Анкоридже пункты, однако для прекращения боевых действий теперь необходима адекватная реакция украинского руководства. Президент подчеркнул: если Киев осознает реалии и примет предложенные условия, конфликт может быть завершен в кратчайшие сроки.