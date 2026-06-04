Путин назвал патриотизм и волю народа главными условиями выполнения задач СВО

Патриотизм и воля российского народа являются главными условиями выполнения всех задач специальной военной операции. Об этом 4 июня заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Константиновском дворце.

© kremlin.ru

«Есть еще кое-что, что является самым главным: есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции», — цитирует Путина РИА Новости.

В то же время, как отметил российский лидер, вооруженным силам Украины катастрофически не хватает личного состава, там происходит принудительная мобилизация.