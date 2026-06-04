Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине

Россия согласна на определенные компромиссы по ситуации на Украине, вопрос о которых был поставлен перед Москвой в Анкоридже, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

«Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к компромиссам.

Путин отметил опору американских предложений на итоги этого саммита.