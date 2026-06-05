Путин заявил о желании России контролировать Донбасс и заключить сделку по Украине

Президент России Владимир Путин не увидел противоречий в желании России контролировать Донбасс и заключить сделку по Украине.

«Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку — не противоречит друг другу», — ответил Путин на вопрос журналиста из Associated Press на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого глава государства сказал, что для начала переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия. Он напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно освобождают все новые и новые населенные пункты в зоне проведения специальной военной операции.

Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

Также на ПМЭФ Путин заявил, что конфликт на Украине быстро завершится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Он отметил, что российская сторона готова к компромиссам, о которых шла речь на Аляске. По его словам, нужно, чтобы с ними была согласна и украинская сторона.

Ранее Путин заявил, что Москва готова на компромиссы по украинскому вопросу.