Путин высказался о контроле Донбасса и переговорах с Украиной

Россия желает договориться с Украиной мирными средствами, на базе того, что обсуждалось на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства уточнил, что Россия согласна на те компромиссы, о которых стороны говорили на Аляске. Необходимо, добавил он, чтобы с ними была согласна и Украина, тогда конфликт придёт к своему завершению.

Путин отметил, что потребность России в контроле над всей территорией Донбасса и желание заключить мирную сделку не исключают друг друга.

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«Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку — это противоречит друг другу. Почему вы решили, что это находится в противоречии?», — поинтересовался президент у иностранных журналистов.

Ранее сообщалось, что руководители информационных агентств из недружественных стран, в том числе Великобритании, Франции и США, приняли участие во встрече с Путиным на полях ПМЭФ.