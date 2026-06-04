$74.386.27

Владимир Путин заявил об успешных отношениях России и Казахстана

Говорит Москваиещё 6

Взаимодействие двух государств идёт по восходящей, отметил президент РФ.

Путин охарактеризовал отношения с Казахстаном
© РИА Новости

Он проводит встречу, организованную ТАСС с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Путин сообщил, что Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана.

«Наши казахстанские друзья партнёры не такие уж лёгкие — у нас почти по каждому вопросу всегда идёт весьма острая дискуссия, это касается и финансовых взаимоотношений, и отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов», — рассказал глава государства.