Путин охарактеризовал отношения с Казахстаном

Владимир Путин заявил об успешных отношениях России и Казахстана
Взаимодействие двух государств идёт по восходящей, отметил президент РФ.
Он проводит встречу, организованную ТАСС с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Путин сообщил, что Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана.
«Наши казахстанские друзья партнёры не такие уж лёгкие — у нас почти по каждому вопросу всегда идёт весьма острая дискуссия, это касается и финансовых взаимоотношений, и отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов», — рассказал глава государства.